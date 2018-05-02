بعد أزمة “الفلبينيات”.. كيف استقبل الكويتيون رفع الحظر عن العمالة المنزلية الهندية؟

استقبل الكويتيون قرار السلطات السماح للعمالة الهندية بالعودة إلى الكويت بالترحيب وسط القطيعة التي فرضتها أزمة العمالة الفلبينية مؤخرًا، وطرد البلاد للسفير الفلبيني.

وقُوبل قرار إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية بعودة العمالة المنزلية الهندية النسائية إلى الكويت بترحيبٍ كبيرٍ في ظل استمرار أزمة العمالة المنزلية في الكويت، وقلة عدد الطلبات المتوافرة لدى مكاتب استقدام العمالة، خاصة بعد وقف استقدام العمالة الفلبينية.

ويعاني سوق استقدام العمالة في الوقت الحالي من شحٍ في عدد الطلبات لدى المكاتب قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ووفق مسح أجرته صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن أغلب من شملهم الاستطلاع أعربوا عن سعادتهم برفع الحظر عن العمالة المنزلية الهندية، الذي وصفه البعض بالمتأخر إلا أنه صائب، لافتين إلى أن “العمالة الهندية التي حُرمت منها البيوت طوال 3 سنوات ماضية تعد من العمالة ذات الخبرة، فضلًا عمّا تتمتع به من جودة عالية المستوى في الخدمة.”