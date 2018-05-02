سياسي يمني: اعتقال ضابط مخابرات قطري في اليمن

كشف السياسي اليمني فاروق حمزة، اليوم الأربعاء، عن اعتقال السلطات اليمنية ضابطًا يعمل في المخابرات القطرية برتبة رائد، في منفذ شحن بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

وقال حمزة في تغريدة على حسابه في “توتير”، إن الرائد محسن صالح سعدون الكربي ( قطري الجنسية ) كان يعمل بغرف عمليات الاستخبارات الحوثية والإيرانية في صنعاء.

وأوضح أن اعتقال ضابط المخابرات القطري، تمّ بعد عملية رصد استخباراتية أثناء مغادرته إلى العاصمة العمانية مسقط على حد قوله

السلطات الأمنية في منفذ شحن بمحافظة المهرة تلقي القبض على ضابط المخابرات القطرية الرائد محسن صالح سعدون الكربي ( قطري الجنسية ) معلومات مؤكدة ان المذكور كان متواجد في صنعاء ويداوم بغرف عمليات الاستخبارات الحوثية والإيرانية وبعد عملية رصد استخباراتية تم ضبطه اثناء مغادرتة الى مسقط — د. فاروق حمزه #اليمن (@Farook_Hamza) May 2, 2018

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يف قطر قد أعلنت في وقت سابق “اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي واحتجازه تعسفياً من قبل السلطات السعودية”.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي يمني أو سعودي على الواقعة.