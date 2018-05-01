البحرين.. المؤبد لمطلوب أمني يقيم في إيران وإسقاط الجنسية عنه

أصدر القضاء البحريني، الاثنين، حكمًا بالسجن المؤبد، والسجن 15 عامًا، بحق مدانين في “أعمال إرهابية” استهدفت أمن واستقرار البحرين، كما تضمن الحكم إسقاط الجنسية البحرينية عنهما.

كما غُرم المدان الأول مبلغ 200 ألف دينار بحريني، والثاني مبلغ 100 ألف دينار.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، شكل المدان الأول -وهو مطلوب أمني بحريني يقيم في إيران- “خلايا إرهابية وزودها بالمتفجرات، ونسق سفر المدان الثاني إلى العراق ليتدرب في معسكرات ميليشيا إرهابية على صناعة المتفجرات وزراعة المفخخات لاستهداف القوات الأمنية”.

وقال حمد شاهين، رئيس النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على مدانين أحدهما كان حكمه حضوريًا والثاني غيابيًا، في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافًا لأحكام القانون، وتمويل جماعة تمارس نشاطًا إرهابيًا، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي”.