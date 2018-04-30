ماذا قال أمير سعودي عن قناة الجزيرة وملاحقتها لمحمد بن سلمان؟ (فيديو)

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود إنه يشعر بالشفقة على قناة الجزيرة، ويتلذذ بالرد على بعض مذيعيها ومفكريها ومنظريها العاجزين عن تبرير الإخفاق الهائل الحاصل بها.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “ياهلا”، الذي يبث على شاشة روتانا خليجية، أنه لو كان صاحب سلطة، لحرص على أن تكون الجزيرة مشاهدة في كافة البيوت، “بهدف أن يشعر الناس بذات الشعور الذي أملكه، أو على الأقل يضحكون عليها”.

وأشار ردًا على سؤال المذيع حول الترصد لقناة الجزيرة، إلى أن قناة الجزيرة القطرية وضعت تعريفًا عنه في بداية الأزمة، وتضمن “كلامًا غير لطيف” بحد وصفه.

وتابع الأمير السعودي قائلًا: “إنني أشاهد حلقهم فأسعد به، وأرى حقدهم فأزداد فخرًا ببلدي وبقادتي، وأسمع أكاذيبهم، فأتأكد أننا على حق، واسمعها كأغنية أطلق عليها اسم حيلة العاجز”.

وأوضح أن قناة الجزيرة “كانت تغلف أجندتها بقشرة من المهنية، الأمر الذي كان ينطلي على الكثير من العالم العربي، الآن زالت القشرة المهنية، وتحولت إلى حساب شخصي، يتكلم بعاطفة ولا يتكلم بهمنية”، وأردف قائلًا: “ألتمس الأجر بإحساسي بالشفقة عليهم”.

ونوه الأمير السعودي إلى أن القناة القطرية، “تُكرر صور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مختلف برامجها ونشراتها بشكل غير عادي، أكثر من صور أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني بحد ذاته”.

يذكر أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، البالغ من العمر 51 عامًا، توّلى رئاسة نادي الهلال السعودي منذُ العام 2008 وحتى شهر شباط/فبراير من العام 2015.