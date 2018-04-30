سفارة الإمارات في الكويت توضح حقيقة “طلب البدون”

أعلنت سفارة دولة الإمارات في الكويت، اليوم الإثنين، عدم صحة ما قيل بشأن موضوع “البدون” الذي انتشرت شائعة بشأنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب باسم بعثة الإمارات لدى الكويت تغريدة، أوضح فيها حقيقة الموقف من الجدل الدائر بشأن البدون.

وجاء في التغريدة: “بالإشارة الى الخبر المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع (الإمارات تطلب البدون)، تود السفارة الإفادة بأن الخبر كاذب جملة وتفصيلًا ، وترجو تحري الدقة جيدًا قبل نشر مثل هذه الأخبار”.

بالإشارة الى الخبر المنشور في وسائل التواصل الإجتماعي حول موضوع " الإمارات تطلب البدون " ، تود السفارة الإفادة بأن الخبر كاذب جملة وتفصيلا ، كما ترجو تحري الدقة جيدا قبل نشر مثل هذه الأخبار . — UAE Embassy-Kuwait (@UAEEmbassyKW) April 30, 2018

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تغريدات لبعض الناشطين، أثارت الجدل بشأن شائعة عن رغبة الإمارات في تجنيس “بدون الكويت”.