سفارة الإمارات في الكويت توضح حقيقة “طلب البدون”

سفارة الإمارات في الكويت توضح حقيقة “طلب البدون”

المصدر: إرم نيوز

أعلنت سفارة دولة الإمارات في الكويت، اليوم الإثنين، عدم صحة ما قيل بشأن موضوع “البدون” الذي انتشرت شائعة بشأنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب باسم بعثة الإمارات لدى الكويت تغريدة، أوضح فيها حقيقة الموقف من الجدل الدائر بشأن البدون.

وجاء في التغريدة: “بالإشارة الى الخبر المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع (الإمارات تطلب البدون)، تود السفارة الإفادة بأن الخبر كاذب جملة وتفصيلًا ، وترجو تحري الدقة جيدًا قبل نشر مثل هذه الأخبار”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تغريدات لبعض الناشطين، أثارت الجدل بشأن شائعة عن رغبة الإمارات في تجنيس “بدون الكويت”.

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