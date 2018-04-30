رغم الأزمة.. إبل أمير قطر ووالده ترعى في السعودية

ذكر تقرير إخباري سعودي، اليوم الاثنين، أنّ 50 ألف رأس من الإبل في المملكة يملكها قطريون بينهم الأمير الشيخ تميم، ووالده حمد.

ونقلت يومية “عكاظ” السعودية عن رئيس مجلس إدارة “نادي الإبل” في المملكة، فهد بن حثلين، تأكيده امتلاك أفراد من الأسرة الحاكمة في الدوحة لمجموعة من الإبل في البلاد.

وجاء كلام حثلين، في معرض رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأول لنادي الإبل، أمس الأحد، حول نفي مسؤول قطري “امتلاك أيّ من أفراد الأسرة الحاكمة لبلاده إبلاً في السعودية”.

وقال حثلين، إنّ “هذا الكلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، بل إنّ لديهم أكثر من 50 ألفًا من الإبل تابعة لملاك قطريين منهم تميم ووالده حمد”.

وأضاف، أنّ “الإبل القطرية ترعى مثلها مثل الإبل السعودية من حيث الاهتمام وتأمين الأعلاف لها”.

ويأتي ذلك رغم الأزمة التي قاطعت السعودية بموجبها قطر بتهمة دعم وتمويل الإرهاب.