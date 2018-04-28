وفاة الدبلوماسي العُماني السابق حسن البشّام

توفي، اليوم السبت، الدبلوماسي العُماني السابق حسن مبارك البشّام، عن عمر يناهز الـ52 عامًا، وفقًا لنشطاء عمانيين قالوا إن المنية وافته في سجن سمائل حيث يقضي محكوميته.

وعمل حسن البشام، وهو من مواليد 6 يناير/كانون الثاني 1966، في وزارة الخارجية العمانية، وفي 8 فبراير/شباط 2016 حكمت محكمة ابتدائية في صحار شمالي عُمان على البشام، بالسجن 3 سنوات؛ بتهمة إعابة الذات الإلهية والسلطان قابوس بن سعيد، عبر سلسلة من الكتابات على فيسبوك وتويتر.

وفي 19 نوفمبر 2017، أيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق للمحكمة الابتدائية بسجن البشام 3 سنوات، وكانت المحكمة العليا ألغت الحكم يوم 17 يناير/كانون الثاني 2017، وأعادت القضية إلى الاستئناف مجددًا.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدبلوماسي العُماني عبر هاشتاغ #حسن_البشام_في_ذمة_الله‎، حيثُ غرد عبدالله الشيزاوي قائلًا: “رحل البشام وبقيت وطنيته ذكرى بكل شخص يعرف هذا المواطن الغيور على بلده”.

وتابع قائلًا: “البشام غادر صحار، اللهم أسكنه الفردوس اللهم سهل وخفف عنه، مواقف البشام الرجولية حين كان بالسفارة العمانية بدلهي لها قيمة ثمينة تجاه وطنة عمان، السفير بذاك الوقت يعلم القصة”.

.. رحمك الله ابا علي حسن مبارك البلوشي ( أل بشام ) و أسكنك رب العباد الفردوس .. .. حسن رجل وطن و مواطن أمين صادق يحب وطنه عمان .. الدنيا هكذا فكيف تؤدي دورك بأخلاص و أمانه و ترضي الله تعالي .. .. هذا الرجل له مواقف خدمية رائعة اعرفها منذ مطلق التسعين .. رحمه الله تعالى .. pic.twitter.com/ZIwhUUxTwW — Abdullah Alshizawi (@AbdullahMAlShiz) April 28, 2018

في حين أعاد الناشط عبدالله نشر التغريدة الأخيرة للمرحوم، وعلّق عليها قائلًا: “#حسن_البشام_في_ذمة_الله، آخر منشور كتبته أنامله، نعم سوف يطيل السفر، رحمة الله عليك أينما كنت أيها النبيل”.

#حسن_البشام_في_ذمة_الله اخر منشور كتبته أنامله ، نعم سوف يطيل السفر ، رحمة الله عليك إينما كنت أيها النبيل pic.twitter.com/vJPJ7Hok9I — abdullah (@Abdullah201311) April 28, 2018

وقال الناشط ماجد الرحيلي: “توفي في الزنزانة بعد أن قضى ٧ أشهر #حسن_البشام_في_ذمة_الله”.