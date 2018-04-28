باحث إماراتي: القدس قضية محورية في سياسة الإمارات (فيديو إرم)

قال الأكاديمي الإماراتي حمد محمد بن ساري، اليوم السبت، إن الإمارات تساند القدس أدبيًا وثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا، بوصفها قضية مهمة ومركزية.

وأضاف بن ساري، الذي يعمل أيضًا أستاذًا محاضرًا في جامعة الإمارات، أن أبوظبي تولي أهمية خاصة بالقدس والقضية الفلسطينية عمومًا ومن مختلف النواحي.

وكان بن ساري يتحدث على هامش اليوم الثالث والأخير من مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة” المنعقد في أبوظبي، والذي قدم خلاله نقلًا لصورة بيت المقدس في القرآن الكريم عبر عرض أمام المشاركين.

يذكر أن مؤتمر القدس المكان والمكانة انطلق، الخميس، في أبوظبي، بتنظيم من الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بمشاركة أكثر من 130 شخصية، بينهم رجال دين وشعراء ومثقفون.

ويختتم المؤتمر الذي شهد تنظيم ندوات فكرية، اليوم السبت، حيث ناقش مجموعة من المحاور السياسية، والثقافية، والتاريخية، لمدينة القدس، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي لها، إلى جانب إقامة معرض صور عن القدس، إضافة إلى أمسيات شعرية ينعشها كوكبة من الشعراء العرب.