قاض في لندن يأمر “دانة غاز” بالاحتفاظ بتوزيعات الأرباح بحساب في بنك بريطاني

قالت مصادر مطلعة إن قاضيًا في لندن أمر “دانة غاز” بأن تودع أي توزيعات للأرباح بحساب في بنك بريطاني، حيث سيتم الاحتفاظ بالأموال لحين تسوية نزاع بشأن صكوك للشركة بقيمة 700 مليون دولار.

والحكم الصادر اليوم الجمعة، هو أحدث تحرك في معركة قضائية معقدة، تجري في محاكم في لندن ودولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت العام الماضي حين أوقفت الشركة الإماراتية المنتجة للطاقة مدفوعات صكوك بقيمة 700 مليون دولار، قائلة إنها لم تعد قانونية بسبب تغييرات في التمويل الإسلامي.

ويعارض حاملو الصكوك موقف الشركة ويطالبون “دانة”، التي امتنعت عن التعقيب على الحكم، بالسداد.

وكانت المحكمة الإنجليزية العليا قد منعت “دانة” من صرف توزيعات أرباح في وقت سابق من الشهر الحالي، ما لم تجنب أموالًا لسداد قيمة الصكوك، لكن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، حيث يوجد مقر “دانة غاز”، أصدرت حكمًا مناقضًا في وقت لاحق.

وأمرت هذه المحكمة “دانة” بتعليق أي إنفاذ للحظر الذي أصدرته المحكمة الإنجليزية بشأن صرف التوزيعات.

ونتيجة لهذا وافق مساهمو “دانة غاز” الأسبوع الماضي على توزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة بالمئة من رأس المال عن العام 2017، بما يعادل نحو 349 مليون درهم (95 مليون دولار).

لكن القاضي روبن نولز في لندن أصدر اليوم حكمًا، قال إنه بينما يمكن للشركة الإعلان عن توزيعات للأرباح على مساهميها، فإن أي مدفوعات يجب أن يُحتفظ بها في حساب بنكي بريطاني، إلى حين تسوية النزاع بين مساهمي “دانة” ودائنيها.

وقالت المصادر إن القاضي نولز رفض طعنًا فوريًا على الحكم قدمته “دانة غاز”.