أكاديمي سعودي: ملوك السعودية تعاقبوا على مناصرة فلسطين (فيديو إرم)

قال الأكاديمي السعودي عبدالله عسيلان، إن ملوك السعودية منذ المؤسس الملك عبدالعزيز، إلى الملك سلمان، وهم يعنون بالقضية الفلسطينية، وكان لهم دور كبيرفي مناصرتها وتأييدها ماديًا ومعنويًا.

وأكد عسيلان في لقاء مع “إرم نيوز”، بعد مشاركته في مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة”، المنظم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أن “السعودية وقفت وقفة قوية واستنكرت استنكارًا كبيرًا، القرار الذي صدر من الحكومة الأمريكية لجعل القدس عاصمة لإسرائيل”.

من جانبه، قال المحامي السعودي خالد الطويان الذي يشارك أيضًا في مؤتمر القدس، إن فلسطين هي القضية الأولى للمملكة العربية السعودية، وتقف مع الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة.

واعتبر الطويان أن تسمية الملك سلمان بن عبدالعزيز للقمة العربية الأخيرة بالظهران، بالقدس، رد واضح على من يشكك في تغيّر موقف السعودية من القضية الفلسطينية.

وانطلقت، أمس الخميس، في أبوظبي، فعاليات “مؤتمر القدس.. المكان والمكانة”، الذي ينظمه الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بمشاركة أكثر من 130 شخصية، بينهم رجال دين وشعراء ومثقفون.

ويختتم المؤتمر الذي شهد تنظيم ندوات فكرية، غدًا، حيث ناقش مجموعة من المحاور السياسية، والثقافية، والتاريخية، لمدينة القدس، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي لها، إلى جانب إقامة معرض صور عن القدس، إضافة إلى أمسيات شعرية ينعشها كوكبة من الشعراء العرب.