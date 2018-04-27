الكويت.. عفو خاص عن الكاتب صالح السعيد المسجون بتهمة الإساءة للسعودية

أفادت صحيفة كويتية مقربة من وزارة الداخلية، يوم الجمعة، بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر عفواً خاصاً عن الكاتب صالح السعيد الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية.

وأوضحت صحيفة “الراي” أن إدارة تنفيذ الأحكام باشرت فور تلقيها الأوامر بإجراءات التنفيذ، حيث سيتم الإفراج عن السعيد، وإبعاد وافدين آسيويين شملهما العفو أيضاً بتخفيض عقوبة الإعدام ضدهما بعد حصولهما على تنازل عن الحق الخاص.

ويقبع صالح عثمان السعيد في السجن منذ يونيو/ حزيران عام 2015 عندما أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً نهائياً بسجنه لمدة ست سنوات بتهمة الإساءة للسعودية عبر تغريدات كتبها في حسابه بموقع “تويتر”.

ولم يصدر بيان رسمي من الديوان الأميري حول تفاصيل العفو الخاص الذي عادة ما يصدره أمير البلاد في مناسبات وطنية ودينية.

وبدأت محاكمة السعيد في العام 2014 عندما انتقد السعودية في سلسلة تغريدات بشأن الحدود بين البلدين، ما دفع الرياض لتقديم شكوى ضده بتهمة الإساءة.