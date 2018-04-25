أبوظبي تحتضن مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة”

يفتتح وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الخميس مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة”، في أبوظبي، بمشاركة عدد كبير من المثقفين والكتاب والباحثين العرب دعما للمدينة المقدسة في مواجهة محاولات التهويد التي تعززت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بها عاصمة للكيان الإسرائيلي.

والمؤتمر مبادرة من الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور السياسية والثقافية والتاريخية للمدينة وتداعيات الاحتلال الصهيوني لها، بجانب إقامة معرض صور عن القدس، ومهرجان شعري بمشاركة شعراء عرب، بالإضافة إلى التركيز على المبدعين المقيمين في فلسطين، وقد تمت دعوة العديد منهم للمشاركة في هذا المؤتمر مثل معين شلبي، سليمان دغش وآخرين.

وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، إلى السعودية، بإعلانها عن خطوة مماثلة لخطوة الرياض التي اتخذتها الأسبوع الماضي بتقديم دعم مادي سخي جديد للفلسطينيين بدد تكهنات واسعة روجها الإعلام القطري عن تخلي البلدين الخليجيين الحليفين عن موقفهما من القضية الفلسطينية.

وأعلنت أبوظبي عن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني، الأولى بقيمة 20 مليون دولار لصالح برنامج دعم الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، والثانية بقيمة 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وجاءت الخطوة الإماراتية بعد أسبوع من إعلان سعودي مماثل خصصت بموجبه الرياض مبلغ 150 مليون دولار للأوقاف الإسلامية بالقدس، ومبلغ 50 مليون دولار لـ “الأونروا” ضمن قرارات ومواقف أخرى اتخذتها السعودية لمساندة القضية الفلسطينية.