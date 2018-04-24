الجبير: على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير اليوم الثلاثاء، يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر، المتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيه.

تصريحات الجبير، جاءت تعليقًا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن، في وقت سابق يوم الثلاثاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضحت الوكالة السعودية أن الجبير “أكد على كلام الرئيس الأمريكي أنه لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية، المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر، فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع”.

وكان ترامب قد قال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إنه يرغب في سحب قواته من سوريا، دون إتاحة المجال لإيران للاستفادة من ذلك.

وتابع الرئيس الأمريكي: “دفعنا 7 تريليونات دولار خلال 18 عامًا في الشرق الأوسط.. وعلى الدول الثرية دفع مقابل ذلك”.