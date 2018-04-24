مقترح نيابي بتجريم مشاركة الكويتيين في أعمال درامية “هابطة”

أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي، محمد هايف المطيري نيته في اقتراح قانون يجرم مشاركة أي فنان كويتي في أعمال درامية “هابطة” حتى لو كانت خارج الكويت، عقب تداول مشهد “مخل للآداب” لفنان كويتي في أحد المسلسلات الدرامية.

وقال النائب المطيري، تعليقًا على المشهد “الجريء”: “قيل قديمًا: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتمًا وعويلًا، ومن يتجرأ على المشاركة في أي عمل هابط يمس الدين والأخلاق يجب محاكمته”.

وأضاف المطيري: “نحن بصدد سن قانون يجرم فعل أي مواطن يشترك في مسلسلات أو أفلام هابطة حتى لو كان خارج الكويت قياسًا على قوانين مماثلة”.

وكان المشهد المثير للجدل والذي ظهر فيه الممثل الكويتي عبدالله السيف، قد أثار غضبًا عارمًا بين النشطاء الذين طالبوا وزير الإعلام محمد الجبري بالتدخل لإيقاف الأعمال “الهابطة” المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع الكويتي.

ولاقى اقتراح النائب المطيري ترحيبًا من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين “طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال ومنع عرضها لمخالفتها هوية الشعب الكويتي”.

ونقل حساب “المجلس” الإخباري عن وكيل قطاع الصحافة والنشر في وزارة الإعلام خالد الرشيدي أنه “لم يتم إجازة المسلسل الذي تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي ولم يسمح له بالتصوير في الكويت، وكذلك لم يتم شراؤه لتلفزيون الكويت والوزارة ملتزمة بالحرص على القيم والعادات والتقاليد وتحافظ عليها”.