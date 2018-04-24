البحرين.. الحكم في قضية “التخابر مع قطر” 21 يونيو

قال المستشار أسامة العوفي، المحامي العام في البحرين، إن المحكمة الكبرى الجنائية قد استكملت، اليوم، نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع دولة قطر.

وأضاف أن المتهمين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية؛ بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وانعقدت المحاكمة، اليوم، في جلسة علنية وفقًا لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد استكملت النيابة العامة مرافعتها بالرد والتعقيب على دفوع المتهم الأول وفنّدت ما أبداه من دفاع، وأبرزت في مرافعتها، اليوم، أدلة إضافية استخلصتها مما قدمه الدفاع نفسه من تسجيلات في الجلسات السابقة، مما يؤكد، فضلًا عن الأدلة القائمة في القضية، صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين.

كما ترافع المحامون الحاضرون مع المتهم الأول، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يونيو المقبل.