الفلبين تعتذر للكويت عن تهريب الخادمات

قال وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو، إن بلده قدمت اعتذارًا رسميًا للكويت، اليوم الثلاثاء، بشأن أفعال اعتبرتها الكويت انتهاكًا لسيادتها؛ بعدما “أنقذت” سفارة مانيلا لدى البلد الخليجي عدة عمال مغتربين من المنازل التي كانوا يعملون بها.

وكانت الكويت احتجت بشأن “إنقاذ” مواطنين فلبينيين يعملون في المنازل، واستدعت السفير الفلبيني لطلب تفسير، وألقت القبض على اثنين من العاملين في السفارة لهم صلة بأحداث يوم السبت.

وقال الوزير، إن الكويت قبلت تفسير الفلبين، بعدما التقى السفير الكويتي لدى مانيلا مع الرئيس رودريغو دوتيرتي، أمس الإثنين، في مدينة دافاو جنوب البلاد، وأجرى محادثات مع كايتانو، اليوم، في مانيلا.

وأكد في مؤتمر صحفي، “نرسل مذكرة الآن (لوزير الخارجية الكويتي)، ونعتذر عن بعض الأحداث التي تعتبرها الكويت انتهاكًا لسيادتها”.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إجراءات مع السلطات الكويتية؛ لتفادي تكرار هذه الأحداث التي نُشر مقطع مصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل البلدان على صياغة اتفاق؛ لحماية العمال المغتربين، بعدما منعت الفلبين في يناير كانون الثاني، إرسال عمال بعقود إلى الكويت؛ إثر تقارير بارتكاب أصحاب العمل انتهاكات في حقهم؛ دفعت العديد منهم للانتحار.

وصدر الحظر بعد العثور على جثة عاملة فلبينية في جهاز تجميد، في أحدث واقعة ضمن ما وصفته مانيلا بأنه نمط انتهاكات في الكويت.

وأوضح كايتانو، أن السفارة اضطرت “لمساعدة” العمال الفلبينيين الذين طلبوا المساعدة لترك المنازل التي يعملون بها؛ لأن بعض الأوضاع كانت تعتبر مسألة حياة أو موت؛ مما حال دون انتظار تحرك السلطات المحلية.

وأضاف: “نحن نحترم سيادة وقوانين الكويت، لكن مصلحة العمال الفلبينيين مهمة جدًا أيضًا”، مشيرًا إلى أن “العمال المنزليين يشكلون 65 % ضمن أكثر من 260 ألف فلبيني يعملون في الكويت”.