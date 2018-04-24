في الإمارات.. شاهد أصغر موظف سعادة بالعالم (فيديو)‎

عين المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة ، سيف محمد السويدي الطفل محمد الهاشمي الذي ينشر البهجة والسعادة لكل من يراه ويلقاه، كأصغر تنفيذي سعادة في الهيئة بهدف نشر الإيجابية والسعادة.

وقالت الهيئة لـموقع “الإمارات اليوم”،إن الطفل محمد الهاشمي الذي يبلغ من العمر 8 أشهر وابن إحدى موظفات الهيئة يزور مكاتب الهيئة العامة يوميًا في أوقات الدوام الرسمية ليبث روح السعادة والإيجابية.

وذكرت الهيئة أن لديها مبادرات عديدة لزيادة السعادة والإنتاجية بين الموظفين منها مبادرات صحية، ورياضية واجتماعية وذلك بهدف نشر السعادة والإيجابية داخل الهيئة.

وأقرت الإمارات قبل نحول عامين منصب وزير دولة للسعادة، ومهمته الأساسية تحقيق سعادة المجتمع.