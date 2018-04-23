وزير خارجية قطر يسلم رسالة من تميم لأمير الكويت

زار وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين دولة الكويت، والتقى بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، حيث سلمه رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير البلاد “استقبل بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث سلم سموه رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالعلاقات بين البلدين، وآفاق تطويرها وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة”.

وكانت الوكالة قالت إن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي “استقبل على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد”.