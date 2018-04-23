القضاء الكويتي يصدر حكمه في قضية “ترديد خطاب مسلم البراك”

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الاثنين، بعدم جواز محاكمة عضوي مجلس الأمة النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس في القضية المعروفة بـ”ترديد خطاب مسلم البراك”.

وقالت المحكمة إن قرارها صدر في ظل “عدم رفع الحصانة عن النائبين”.

وكان مجلس الأمة الكويتي رفض رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس في القضية.

وقضت المحكمة أيضًا بسقوط الدعوى الجزائية ضد النائب السابق فلاح الصواغ في القضية ذاتها، وذلك بسبب وفاته.