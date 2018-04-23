قطر تنفي اعتراض طائراتها العسكرية لطائرة مدنية إماراتية

نفت قطر، اليوم الإثنين، اعتراض طائراتها العسكرية لطائرة إماراتية مدنية أمس، وقالت إن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في هذا الوقت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وكانت الإمارات قالت إن مقاتلات قطرية اقتربت بشكل خطير من طائرة تقل 86 راكبًا كانت في طريقها إلى البحرين؛ ما أرغم الطيار على القيام بمناورات سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام.

ونقلت الوكالة عن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية قولها إن طائراتها العسكرية “كانت محلقة باتجاه شمال شرقي دولة قطر في مهمة معروفة لدى مقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين إثر دخول طائرة عسكرية إماراتية المياه القطرية دون أخذ إذن مسبق من دولة قطر، وفي خط سير مقارب لخط سير الطائرة المدنية الإماراتية المشار إليها في بيان هيئة الطيران الإماراتية”.

وكانت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلت أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة ركاب مدنية تقل 86 راكبًا متجهة للبحرين.

ونقلت الوكالة عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها “إن مقاتلات جوية قطرية اقتربت ظهر اليوم (الأحد) وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية”.

ونقلت الوكالة عن بيان للهيئة “أن المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها.. تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين مما يعد اقترابًا خطيرًا، وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر”.