السلطات الكويتية تحقق في تورط شركتين محليتين بالتعامل مع حزب الله

أفاد تقرير صحافي كويتي أنّ السلطات الأمنية تحقّق في تورط شركتين كويتيتين في نشاطات مالية مع حزب الله اللبناني.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر وصفتها بـ “ذات صلة” بالملف أن سلطات أمنية استفسرت أخيرًا من وزارة التجارة والصناعة عن شركتين يشتبه بأنهما متورطتان في نشاطات مالية غير قانونية مع حزب الله اللبناني، المدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية والخليجية.

وفيما لم تكشف الصحيفة عن اسمي الشركتين، فإنّها نسبت على لسان مصادرها أنّ إحداهما تعمل في مجال الوساطة المالية، والثانية في قطاع الأموال والتحويلات.

ونوهت الصحيفة إلى أن الاستفسارات التي طلبتها السلطات من الوزارة، تتضمن أسئلة عن مؤسسي الشركتين ومساهميهما الحاليين وأحجام رؤوس أموالهما، علاوة على ما إذا كان ترخيصا عملهما ساريين أم معطلين.

وذكرت المصادر أن البيانات المطلوب من وزارة التجارة التفتيش عنها بدفاتر الشركتين، تشمل بعض التوضيحات حول ميزانيتهما، وجمعياتهما العمومية، وغيرها من الإفادات التي يمكن أن تساعد السلطات في تكوين صورة واضحة، حول كفاءة مركزهما المالي، ونوعية أعمالهما الحقيقية.

ونقلت “الراي” عن المصادر القول إنّه “من السابق لأوانه الحكم على الشركتين، وفي حال التأكد من تورط الشركتين في نشاطات مالية غير قانونية تابعة لـحزب الله، سيتم تصنيفهما ضمن القائمة السوداء” استنادًا لقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وداعميه ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، وسيتم فرض عقوبات على الشركتين تتضمن تجميد أي أصول تابعة لهما.