بعد لندن.. المعارضة القطرية تعلن عن مؤتمر جديد بواشنطن لطرح “ملفات مهمة”

توعد المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الأحد، بفضح ملفات تتعلق”القوى الناعمة”، التي استخدمها النظام القطري الذي وصفه بـ”الفاشي والمتطرف”.

وقال الهيل في تغريدة بحسابه في موقع تويتر”الوعد في واشنطن اخر شهر 6 مؤتمر جديد للمعارضة القطريه وسميناه الجانب المظلم لقطر بمشاركة مسؤولين دوليين كبار لتعرية الحمدين وكومبارسهم تميم ولمناقشة ملفات مهمة منها مدى تقبل المجتمع الدولي لفكرة تغيير النظام الفاشي المتطرف في قطر، وأيضا سنفضح ملفات سوء استخدام القوى الناعمة”.

وأضاف الهيل في تغريدة أخرى: “أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصناع القرار في امريكا على دعوتهم الكريمه لزيارتنا لواشنطن وعقد هذا المؤتمر الاستراتيجي الحاسم في العاصمه الامريكيه وبمشاركة دولية رفيعة المستوى وعلى استجابتهم لأطروحات المعارضة القطريه وإيمانهم بمبدأ الراي والراي الاخر”.

يذكر أن المعارضة القطرية عقدت المؤتمر الأول لها في العاصمة البريطانية لندن، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بحضور العديد من الشخصيات العربية والدولية.