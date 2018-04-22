الإمارات: مقاتلات قطر كادت تتسبب بحادث كبير وسنشكوها دوليًا

قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي، إن اعتراض إحدى مقاتلات قطر، اليوم الأحد، لطائرة مدنية إماراتية “لا يوجد له تفسير”.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” المصرية: “اقتربت المقاتلة القطرية من الطائرة الإماراتية كثيرًا، وكاد أن يؤدي ذلك إلى حادث كبير لولا قيام الطيار الإماراتي بالدوران في آخر لحظة”.

وأشار إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي تفعل فيها قطر مثل هذا الأمر”، مؤكدًا أنه “سنتقدم بشكوى رسمية لمنظمة الطيران المدني الدولية، والقوانين الدولية كافية لردع قطر”.

واعتبر السويدي أن “الهدف من تلك الأفعال هو إحداث شيء خارج عن المألوف بين دول المقاطعة الأربع مع قطر”.

وعن الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها أبوظبي، أكد السويدي أن “الإمارات أرسلت شكاوى رسمية سابقة إلى المنظمات الدولية للطيران المدني، والتي تقرر النظر فيها خلال جلسة ستنعقد منتصف الشهر المقبل”.

وأوضح السويدي أن “المنظمات الدولية خاطبت قطر وحصلت منها على وعود سابقة بعدم تكرار اعتراضها للطائرات المدنية، ما بث لدينا الطمأنينة، لكن ما حدث اليوم يضع الجميع في حرج”.