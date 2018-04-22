القبض على فلبيني ثالث من فريق “تهريب الخادمات” في الكويت

ألقت المباحث الجنائية في الكويت، اليوم الأحد، القبض على ثالث شخص فلبيني من الفريق المتورط في عملية تهريب الخدم من البيوت الكويتية، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا ليصل إجمالي الموقوفين لـ3 من أصل 9 أشخاص.

وتم اعتقال الشخص الثالث بالقرب من مقر السفارة الفلبينية في الكويت، بعد ساعات من اعتقال شخصين آخرين في مواقف المطار، وحجز سيارتهما، وجاري البحث عن الـ4 الآخرين، بعد مغادرة اثنين منهما البلاد عقب الكشف عنهم، وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وذكرت مصادر للصحيفة المحلية، أن “اثنين من الموقوفين أقرا بحضورهما قبل شهر بتكليف من السلطات الفلبينية للقيام بما أسمياه (مهمة وطنية)، وأن التعليمات تصل إلى الخادمات عبر الإيميل والهواتف لإتمام تهريبهن”.

وبينت المصادر أن عملية التهريب تتم من خلال “اتصال الفريق المكلف بالتهريب بالخادمة لمعرفة أنسب توقيت لتهريبها، الذي غالبًا ما يكون في الفترة الصباحية، حيثُ ينتظرون في محيط المسكن إلى حين خروج الخادمة”.

وأثارت حادثة تهريب العاملات من البيوت الكويتية غضبًا رسميًا وشعبيًا بعد إقرار السفير الفلبيني بوجود فريق لتهريب العاملات في الحالات الطارئة التي لا يمكن فيها انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية في الكويت.

وعلى إثر التصريحات استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الفلبيني وسلمته مذكرتي احتجاج على تصرفات العاملين في السفارة والتصريحات “الاستفزازية”.

وكانت الفلبين قد أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي تعليق إرسال عمالتها إلى الكويت، عقب تصريحات الرئيس الفلبيني حول الإساءة إلى العمالة الفلبينية في الكويت، إضافة إلى العثور على خادمة مجمدة داخل ثلاجة في شقة مهجورة.