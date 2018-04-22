محكمة كويتية تقضي ببراءة نائب من تهمة إذاعة أخبار كاذبة حول منصب ولي العهد

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، ببراءة النائب في مجلس الأمة وليد الطبطبائي من تهمة إذاعة أخبار كاذبة عبر حسابه في “تويتر” تتعلق بولي العهد، بعد رفض طعن النيابة العامة على حكم الاستئناف القاضي ببراءته.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم أول درجة بالامتناع عن عقاب الطبطبائي مع إلزامه تقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنة، بكفالة 5 آلاف دينار، وقضت مجددًا ببراءته من الاتهام، وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وتعود القضية إلى العام 2015، حيث وجهت النيابة العامة للطبطبائي آنذاك تهمة “إشاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية، والمساس بمقام ولاية العهد في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان الطبطبائي قد نشر تغريدة عبر حسابه في “تويتر” تحدثت عن “إغراءات وضغوط إيرانية على الكويت لتنحية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والدفع محله بشخص له علاقات قوية مع إيران”.

يشار إلى أن الطبطبائي المدان باقتحام مجلس الأمة، والذي أفرج عنه في شباط/ فبراير الماضي، بعد اعتقال دام قرابة 3 أشهر برفقة نشطاء آخرين، ينتظر حكمًا نهائيًا في قضية اقتحام المجلس في السادس من أيار/ مايو المقبل.