مقاتلات قطرية تهدد سلامة طائرة إماراتية أثناء عبورها أجواء البحرين

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة ركاب مدنية إماراتية تقل 86 راكبًا متجهة للبحرين.

ونقلت الوكالة عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها: “إن مقاتلات جوية قطرية اقتربت، ظهر اليوم، وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية”.

ونقلت الوكالة عن بيان للهيئة قوله: “إن المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها.. تاركة ثوان قليلة قبل اصطدام الطائرتين، مما يعد اقترابًا خطيرًا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر”.

وأضاف البيان، أن ذلك “أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة؛ للابتعاد وتفادي الاصطدام”.