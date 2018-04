حريق ببرج الماس الشهير في دبي (صور وفيديو)

اندلع حريق في برج الماس الشهير في منطقة أبراج بحيرة الجميرا في دبي بدولة الإمارات.

وقال الناطق باسم حكومة دبي، إن “الدفاع المدني في دبي يتعامل حاليًا مع حريق بسيط وقع في برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا…تم إخلاء الموظفين والزوار بسلامة، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث البسيط”.

#AlmasTower in #JLT #Dubai on fire hope everybody is safe. pic.twitter.com/RAmTrafhI0

— José Berrocoso (@JoseBerrocoso) April 22, 2018