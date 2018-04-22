حريق ببرج الماس الشهير في دبي (صور وفيديو)

اندلع حريق في برج الماس الشهير في منطقة أبراج بحيرة الجميرا في دبي بدولة الإمارات.

وقال الناطق باسم حكومة دبي، إن “الدفاع المدني في دبي يتعامل حاليًا مع حريق بسيط وقع في برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا…تم إخلاء الموظفين والزوار بسلامة، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث البسيط”.

وكان سكان وشهود قد نشروا مقاطع فيديو وصورًا لدخان أسود يتصاعد من أعلى البرج.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، وتم إجلاء السكان من المبنى.

ويعد برج الماس أحد أطول الأبراج في دبي، وهو عبارة عن ناطحة سحاب عالية من 68 طابقًا.