قرقاش: على الإعلام الإيراني معالجة وضعه الداخلي

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأحد، إنه “بدلاً من تعرض الإعلام الإيراني لجهود التحالف العربي في اليمن فإن عليه أن يعالج وضعه الداخلي”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر” اليوم: “شعارات الإيرانيين القائلة “عدونا هنا، وخطأ القول أن أمريكا هي عدونا”، أولى بإهتمام هذا الإعلام وأذرعه الناطقة بالعربية”.

وكان الوزير الإماراتي قد قال في وقت سابق أيضًا: “تستمر الأخبار الكاذبة من المصادر الإيرانية ضد الإمارات والسعودية مثل وكالة فارس أو جريدة الأخبار، لنتحرى المصدر والمروّج المرتبك دائما لندرك حجم حملة التشويه التي تستهدفنا”.