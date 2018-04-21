إطلاق النار في حي الخزامى بالرياض يضيف المطلب رقم 14 لأزمة قطر

علق وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، على واقعة تداول مزاعم إطلاق نار بحي الخزامى في العاصمة السعودية الرياض، ملمحا إلى أنه يضيف مطلبا جديدا لمطالب الدول المقاطعة لقطر.

وكتب الوزير البحريني، عبر حسابه على موقع تويتر: “المطلب 14.. محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر أكاذيب وإشاعات تثير البلبلة في دولنا”، مضيفًا وسم “#يا_فرحة_ما_تمت”، في إشارة فيما يبدو إلى كشف السلطات السعودية لحقيقة الأحداث بالرياض، وما ترتب عليه من خيبة أمل لدى أعداء المملكة.

المطلب 14

محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر اكاذيب و اشاعات تثير البلبلة في دولنا ،، #يا_فرحة_ما_تمت — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 21, 2018

وكشفت السلطات السعودية تفاصيل ما تم تادوله بشأن إطلاق نار في حي الخزامى بالعاصمة الرياض، موضحة أنه عملية استهدفت طائرة صغيرة بالمكان.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض: إنه عند الساعه 19:50 من مساء اليوم السبت الموافق ١٤٣٩/٨/٥ لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهيه صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع (درون) دون أن يكون مصرحًا لها بذلك مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص. وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة”.