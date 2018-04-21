خلال 24ساعة.. الكويت تستدعي السفير الفلبيني للمرة الثانية

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، السفير الفلبيني ريناتوبيدروأوفيلا للمرة الثانية خلال 24 ساعة، للاحتجاج على تصريحاته التي أدلى بها لإحدى الصحف المحلية، حول وجود فريق فلبيني يعمل على تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية.

وجاءت تصريحات السفير الفلبيني تعليقًا على مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفريق يعمل على تهريب العمالة المنزلية من منازل المواطنين الكويتيين في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

والاستدعاء الثاني للسفير الفلبيني يأتي بعد يوم من تسليمه مذكرتي احتجاج، تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينيين، فضلاً عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة الفلبين التي تمثل إخلالًا وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين، ‏وفقًا لما نصّت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتم إبلاغ السفير بأن “دولة الكويت التي تدين وتشجب تصريحاته، تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها، كما تم إطلاعه على طبيعة تلك الإجراءات”.

وكانت تصريحات السفير الفلبيني أشعلت شرارة غضب عارمة لدى الكويتيين، لاسيما بعد التصريحات الفلبينية التصعيدية التي رافقت أزمة العمالة، وسط مطالبات باتخاذ خطوات صارمة لحفظ سيادة بلادهم، وصلت إلى حد المطالبة بطرد السفير الفلبيني.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية السبت عبر حسابها في “تويتر”، عن أنها “تمكّنت من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها، وظهروا في مقطع الفيديو، وهم ثلاثة من الجنسية الفلبينية وتم التعرف عليهم، وجار إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة”.

وكانت الفلبين أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تعليق إرسال عمالتها إلى الكويت، عقب تصريحات الرئيس الفلبيني حول الإساءة إلى العمالة الفلبينية في الكويت.