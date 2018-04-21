بعد حديث السفير الروسي.. هكذا دخل الإخوان قصر الحكم في قطر منذ عقود (فيديوغراف)

كشف السفير الروسي السابق في قطر جانبًا من نفوذ القرضاوي في الدوحة.

حديث السفير سلط الضوء على سيطرة الإخوان على صنع القرار في قطر.

يعتقد أن الجماعة تسيطر على مفاصل رئيسة في قطر، مثل التعليم والإعلام والأوقاف والجمعيات الخيرية.

دخلت الجماعة من نافذة التعليم منذ تعيين الشيخ عبدالبديع صقر قبل 60 عامًا.

صقر عيّن من قبل حكام قطر مسؤولًا عن نهضة المؤسسات التعليمية في البلاد.

وصقر هو أحد أعلام الإخوان وتلميذ لحسن البنا مؤسس الجماعة.

انضم لصقر كل من الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عبدالحليم أبو شقة.

منذ ذلك الحين يجري غسيل مخ للشعب القطري لنشر التعاطف مع الجماعة.

أصبح ما لا يقل عن نصف القيادات القطرية من أعضاء الجماعة، وفقًا لمحللين.

الصحفي الفرنسي كريستيان شينو: “جماعة الإخوان أصبحت الحمض النووي لقطر”.

القرضاوي غيّب الوعي القطري بترسيخ أن الجماعة هي مستقبل العالم العربي.