شقيقة المقاتلة المنصوري.. تعرّف على عائشة المنصوري أول إماراتية تقود الطائرة العملاقة A380 (صور)

أصبحت عائشة المنصوري، البالغة من العمر 26 عامًا، أول إماراتية تصبح قائدة لطائرة إيرباص ‭‭‭A380‬‬‬ العملاقة، وفقًا لما أكدته وزارة الخارجية الإماراتية التي نشرت تقريرًا يستعرض جوانب من حياة الطيارة الشابة كمثال على قصص نجاح نسوية في الإمارات.

واللافت أن “عائشة المنصوري” هي شقيقة الطيارة المقاتلة “مريم المنصوري” التي اشتهرت بقيادتها لمقاتلة F16، وهي أول إماراتية تحصل على رتبة رائد طيران في سلاح الطيران الإماراتي.

كما أن شقيق عائشة هو طيار مروحية.

وذكرت عائشة أنها تنحدر من مدينة خورفكان في إمارة الشارقة في الإمارات، وأنها تعلّقت بالطيران عندما كان عمرها 18 عامًا حينما زارت معرضًا للطيران مع شقيقتها.

.. (يتبع)