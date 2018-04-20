العراق يستأنف دفع تعويضات “الغزو” للكويت

المصدر: أ ف ب

استأنفت السلطات العراقية دفع التعويضات للكويت؛ بسبب قرار الرئيس الأسبق صدام حسين غزوها العام 1990، مع الموافقة على مبلغ 90 مليون دولار، الجمعة.

وهي الدفعة الأولى التي تقرها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة منذ العام 2014، عندما تم تعليق عمليات الدفع إثر سيطرة المتشددين على مناطق واسعة في العراق.

وكان مجلس الأمن أقر تشكيل اللجنة العام 1991، وهو العام الذي دفعت فيه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قوات صدام حسين خارج الكويت.

وقد قررت اللجنة أن تدفع بغداد مبلغ 52,4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبّد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.

ومصدر الأموال ضريبة تفرض على مبيعات النفط والمشتقات النفطية العراقية.

ومع احتساب الدفعة التي تمت الموافقة عليها، الجمعة، تكون اللجنة دفعت ما مجموعه 47,9 مليار دولار إلى نحو 1,5 مليون من الجهات المشتكية.

وحتى توقفه عن الدفع عام 2014 ، قَبِلَ العراق هذه الضريبة، إلا أن البعض رغم ذلك يتساءل عما إذا كان هذا أمرًا عادلًا بالنسبة لبلد يعاني من أجل إعادة إعماره بعد الإطاحة بصدام حسين في اجتياح آخر العام 2003.