التضخم في الكويت يرتفع بنسبة 0.63 % آذار الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، بنسبة 0.63 % في آذار/مارس الماضي، على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأفادت، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 112.4 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 111.7 نقطة في آذار/مارس 2017.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 9 مجموعات، تصدرتها مجموعة السجائر والتبغ بنسبة 7.35 %، تلتها السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 7.27 %، ثم الترفيه بنسبة 6 %، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.15 %.

وعلى أساس شهري، انخفض التضخم بنسبة 0.35 %، مقابل نحو 112.8 نقطة في شباط/فبراير الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.