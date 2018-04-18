نشرتها الأخبار اللبنانية.. ما حقيقة “الإمارات ليكس”؟

انتقد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، الأخبار الكاذبة التي يتداولها الإعلام الإيراني ويروجها “المرتبك”، في إشارة إلى قطر التي يصفها كثيرًا بهذا الصفة مؤخرًا.

وغرد قرقاش عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قائلا “تستمر الأخبار الكاذبة من المصادر الإيرانية ضد الإمارات والسعودية مثل وكالة فارس أو جريدة الأخبار، لنتحرى المصدر والمروّج المرتبك دائما لندرك حجم حملة التشويه التي تستهدفنا”.

وكانت صحيفة الأخبار اللبانية المعروف تبعيتها لمخابرات “حزب الله” قد زعمت الحصول على ما أسمته “برقيات سرية صادرة عن السفارتين الإماراتية والأردنية” في لبنان.

واستهدفت هذه البرقيات جميعها الإمارات وسفيرها حمد الشامسي للإيحاء بأنه عامل مزعزع لاستقرار لبنان ويعمل على التحريض على رئيس الوزارء اللبناني سعد الحريري.

وفي أبرز تعليق لبناني على هذا التسريب المزعوم قال حزب القوات اللبنانية في بيان، إن ما ورد في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “​الإمارات​ ليكس”، عار عن الصحة تماماً ومفبرك في سياق إخباري وتحليلي، في محاولة لتقريبه من الواقع، فيما لا يمّت إلى الواقع والحقيقة بصلة”.

أما قناة الـ”MTV” فوصفت التسريب بأنه “فصل جديد من فصول القصص المشبوهة في مضمونها وتوقيتها”.

وأضافت في إشارة إلى إيران أن “مصادر مطلعة لا تستبعد أن تكون جهة غير لبنانية، وراء استهداف السفير الإماراتي وقد أزعجها انفتاحه على الجميع وعلاقته الممتازة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبالقائم بالأعمال السعودي”.

وكانت وسائل الإعلام القطرية وفي مقدمتها قناة الجزيرة قد تلقفت ما ذكرته صحيفة الأخبار وروجت له في إطارة حملة تشويه الدول المقاطعة للدوحة بحسب متابعين.