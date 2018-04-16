محمد بن زايد: الإمارات والسعودية “في خندق واحد”

أكّد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات “تقف دائمًا في خندق واحد إلى جانب المملكة”.

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع “تويتر” بعد ختام “تمرين درع الخليج المشترك 1″، الذي أقيم في مدينة الجبيل، شرقي المملكة، إن “التحالف الإماراتي-السعودي هو تحالف يقوم على أسس ثابتة وقواعد صلبة من التفاهم والاحترام المتبادَل والعمل المشترك؛ من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وصيانة مرتكزات الأمن القومي العربي في مواجهة أي مخاطر أو تهديدات”.

ووصف ولي عهد أبو ظبي السعودية بأنها “تمثل حصنًا عربيًا إسلاميًا منيعًا في مواجهة أي محاولات لتهديد الأمن الإقليمي، أو التدخل في الشؤون الداخلية العربية، أو العبث بمقدرات شعوب المنطقة ومكتسباتها”.

وعبَّر ولي عهد أبو ظبي عن “تقديره الكبير للرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لتمرين “درع الخليج المشترك 1″، وتوجيهاته في نجاح التمرين وتحقيقه لأهدافه”.

وأشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في هذا التمرين “هي ترجمة لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت، تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد”.

ورأى الشيخ محمد بن زايد أن “تمرين درع الخليج المشترك 1″، والعدد الكبير من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فيه، تؤكد الوعي العميق بطبيعة الظروف المعقَّدة التي تمر بها المنطقة والعالم”.

وتؤكد إقامة هذا التمرين العسكري الأضخم في المنطقة على أرض المملكة العربية السعودية، دور الأخيرة المحوري كـ”ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”، وفق ولي عهد أبو ظبي.