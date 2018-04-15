الإمارات تعلن إنهاء مهام قواتها لبناء الجيش الصومالي

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي والتي بدأت عام 2014.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، “جاء هذا القرار على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في الإمارات يوم الأحد الماضي، في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها قوات إماراتية، وعلى خلفية قيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين”.

وأعربت الإمارات عن “استنكارها لهذه الحادثة، التي تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول وتخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين”.

وترتبط الإمارات والصومال بعلاقات تعاون، ونفذت القوات الإماراتية عدة دورات تدريبية تخرّج منها آلاف الصوماليين الذين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية.