بالصور.. شاهد مندوب قطر “معزولًا” في القمة العربية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لرئيس الوفد القطري المشارك في أعمال القمة العربية الـ29 بالسعودية، ظهر فيها وهو “منعزل” عن بقية رؤساء الوفود.

واعتبر الناشطون أن هذا المشهد “يجسد واقع قطر، وسط مقاطعة عربية لها بسبب سياساتها وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى”.

ولُوحظ سيف بن مقدم البوعينين مندوب قطر الذي يترأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمة العربية، منعزلًا ومنفردًا عن بقية رؤساء الوفود، فيما تفاعل ناشطون مع تلك الصور بتغريدات سخرية وأخرى تطالب الدوحة بالعدول عن سياساتها.

يشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني غاب عن القمة العربية المنعقدة في مدينة الظهران السعودية، وأوفد مكانه البوعينين، الذي يشغل منصب مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.