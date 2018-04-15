إيران تعلن حظر تداول السلع السعودية والإماراتية

دعت السلطات الحكومية الإيرانية بمحافظة هرمزغان المطلة على الخليج العربي جنوب إيران، اليوم الأحد، أصحاب المحلات إلى إزالة السلع السعودية والإماراتية من محالهم التجارية، مؤكدة أنها “سوف تتصدى لكل من يخالف هذا القرار”.

وقال المدير العام لحكومة هرمزغان مرتضى مدني لوكالة أنباء “إيسنا” الحكومية، إنه “تم حظر استيراد وبيع السلع التي تحمل علامات تجارية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في هرمزغان”.

وأضاف مدني: “كما تم فرض عقوبات على الواردات ومبيعات السلع تحت العلامة التجارية للسعودية والإمارات في هرمزغان”، مبينًا أن “على أصحاب المتاجر جمع البضائع السعودية والإماراتية من متاجرهم، قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم”.

وأوضح المدير العام لحكومة هرمزغان، أنه “من الآن فصاعدًا، سيتم فرض غرامات باهضة على من يستوردون السلع من السعودية والإمارات”، لافتًا إلى أن “جهات مختصة ستقوم بجولة على المراكز التجارية؛ للبحث عن بضائع مستوردة من هذين البلدين”.