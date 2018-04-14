“الكويتية” تستأنف رحلاتها لبيروت غدًا

قالت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، إنها ستستأنف كل رحلاتها إلى بيروت اعتبارًا من يوم غد الأحد، بعد توقف لثلاثة أيام بسبب تحذيرات من التحليق قرب المجال الجوي اللبناني.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية قالت الشركة إن قرارها جاء “بعد زوال أسباب توقف التشغيل”.

وأوضحت الخطوط الكويتية أن قرار تعليق الرحلات اتخذ “بناء على تحذيرات أمنية جدية وردت من السلطات القبرصية” الخميس الماضي.

وكانت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية قد أطلقت قبل يومين تحذيرًا تطلب فيه من شركات الطيران توخي الحذر عند التحليق فوق منطقة شرق البحر المتوسط بسبب ضربات جوية محتملة على سوريا.