رسميًا.. أزمة قطر ليست على جدول القمة العربية بالسعودية

أعلنت الجامعة العربية، اليوم السبت، رسميًا عدم إدراج ملف أزمة قطر على جدول أعمال القمة العربية الـ 29، التي تنطلق غدًا على مستوى القادة بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريحات خاصة نقلتها صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية المصرية، إن “الأزمة القائمة بين الدول العربية الأربع وقطر، غير مطروحة على جدول الأعمال الرئيسي للقمة، ولم يتم بحثه بشكل عام في أي من أطر العمل الرسمية”.

وعلل عفيفي بأن “الأمر يعد منطقيًا لأن أيًا من أطراف الأزمة لم يطلب منذ قيامها بإدراج هذا الموضوع في عمل الجامعة”، موضحًا أن “الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أعلن في أكثر من مناسبة هذا الأمر، مع تأكيده على دعمه لجهود الوساطة المقدرة التي يقوم بها أمير الكويت“، وفق الأناضول.

والخميس الماضي، قال مصدر دبلوماسي عربي، كان يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالسعودية، إن “الجامعة لم تدرج الأزمة على جدول أعمال القمة الـ 29، لكن ستكون محلاً للمناقشات البينة بين عدد من القادة العرب خلال القمة”.

كما أعلن الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجيتها بالرياض، مساء أول أمس الخميس، تمسكه بمطالبه لإقامة علاقة طبيعية مع قطر.

ولم تحدد قطر مستوى تمثيلها في القمة، التي تعقد في ظل أزمة خليجية غير مسبوقة، بدأت منتصف العام الماضي بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرض إجراءات عقابية عليها.