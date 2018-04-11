الكويت: انطلاق حملة انتخابات تجديد المجلس البلدي

تنطلق في الكويت، الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات تجديد المجلس البلدي، والتي ستجري في الأسبوع الثالث من مايو/ أيار المقبل.

وأعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي 2018 اعتبارًا من اليوم حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 21 أبريل/ نيسان الجاري.

ويشترط في من يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتيًا بصفة أصلية، وأن لا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وأن يكون يجيد القراءة والكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

ووفق القانون يحظر على متولي الوظائف العامة ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

كما يفرض القانون على الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الاستقالة من وظائفهم قبل تقديم أوراق الترشّح.