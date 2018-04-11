قرقاش: زيارة أمير قطر لأمريكا “عادية” ولا “اختراق” في الأزمة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، أن أزمة قطر تراوح مكانها، نافيًا وجود أي “اختراق” بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال قرقاش في تغريدة بتويتر: “لا يوجد “اختراق ” في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته الرياض، وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك”.

لا يوجد "إختراق " في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 11, 2018

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب ستؤجل حتى سبتمبر أيلول، قمة مع زعماء دول الخليج العربية كان من المزمع عقدها في مايو أيار.

وقال مسؤولون إن قرار التأجيل يعكس جدولًا دبلوماسيًا مزدحمًا، بيد أن مصادر أخرى قالت إن التأجيل إشارة أيضًا إلى حقيقة أن واشنطن لم تحرز تقدمًا يذكر حتى الآن في إنهاء الخلاف.