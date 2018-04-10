“الجنايات” الكويتية تبرئ نوابًا سابقين من الإساءة للعاهل الأردني

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بالدعوى المتهم فيها النائب الأسبق مسلم البراك وعدد من النواب السابقين بالإساءة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وكذلك تهمة إشاعة أخبار كاذبة والتجمهر بدون ترخيص.

وبحسب صحيفة “الأنباء”، قضت المحكمة ببراءة المتهمين وهم: البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان وعباس الشعبي من إشاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى مملكة الأردن وملكها.

وفي إطار القضية الثانية قرّرت إحالتهم إلى محكمة الجنح لاختصاصها بمحاكمتهم بتهمة التجمهر بدون ترخيص.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية حركت شكوى ضد المتهمين واتهمتهم بالتجمهر والإساءة إلى المملكة بالإضافة إلى إشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد على خلفية تحدثهم عن تدخل قوات الدرك الأردنية لفض مسيرات المعارضة.