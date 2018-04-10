بعد تدخل حرس الحدود السعودي.. “قناة سلوى” البحرية تشعل “تويتر”

تفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع قرار المملكة العربية السعودية إنشاء قناة سلوى البحرية التي قيل إنها ستعزل قطر بريًا وتحولها من شبه جزيرة إلى جزيرة.

وتزايد التفاعل بشكل كبير منذ إعلان وسائل إعلام سعودية تسلم حرس الحدود السعودي لمنفذ سلوى مع قطر، تمهيدًا لإقامة قاعدة عسكرية هناك وشق قناة بحرية تغير من معالم الخليج الجغرافية.

ودشن الناشطون عدة وسوم مثل # قناة_سلوى_البحرية و # قطر_من_دوله_الي_جزيره و # جزيرة_سلوي و # قاعده_عسكريه_سعوديه_في_سلوى وغيرها، تسابق فيها المغردون على التعبير عن توقعاتهم لما ستؤول إليه أحوال قطر بعد إنشاء المشروع.

وقال المهندس الكويتي ناصر العيدان الكاتب في صحيفة “الراي” الكويتية، عبر “تويتر” اليوم: “ # قناة_سلوى_البحرية هي عبارة عن قناة صناعية ستحفرها السعودية لقطع الوصلة البرية بين # قطر و # السعودية.. وبذلك لن تكون لقطر اي حدود برية، وهذا سينهي عمليات الشحن البري -التجاري او العسكري- الى قطر نهائيا. قطر ستتحول بعدها من شبه جزيرة، الى جزيرة”.

وأرفق العيدان تغريدته بصورة تظهر فيها خريطة قطر على أنها محور تدور حوله بعض السفن وكتب عليها “دوار قطر للسفن”، في إشارة إلى أن قطر ستصبح مجرد جزيرة تعبر من حولها السفن.

#قناة_سلوى_البحرية هي عبارة عن قناة صناعية ستحفرها السعودية لقطع الوصلة البرية بين #قطر و #السعودية.. وبذلك لن تكون لقطر اي حدود برية، وهذا سينهي عمليات الشحن البري -التجاري او العسكري- الى قطر نهائيا.

قطر ستتحول بعدها من شبه جزيرة، الى جزيرة. pic.twitter.com/eB9mhBjxYh — م. ناصر العيدان (@Nasser_Aleidan) April 10, 2018

وشارك ناشط باسم “بوزايد” في الحملة بأبيات شعرية نشرها في تغريدة قال فيها: “لسان حال المواطن السعودي . “حنـا هل العوجا ، بـ وقت الـشدايد نـخلف العـايل ونمحىٰ مسـيره هذي ” قطر شف زرعـها والحـصايد السبت دولة !! والاحد بل جزيره” .

وأرفق المغرد أبياته الشعرية بصورة تهكمية، “متلاعبًا بها”، يظهر فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني جالسًا متجهمًا في حالة تفكير عميق، فوق جزيرة سلوى، في إشارة لما عليه وضع النظام القطري الحالي بعد قرار السعودية بشق القناة البحرية وإنشاء الجزيرة.

لسان حال المواطن السعودي .

"حنـا هل العوجا ، بـ وقت الـشدايد

نـخلف العـايل ونمحىٰ مسـيره

هذي " قطر شف زرعـها والحـصايد

السبت دولة !! والاحد بل جزيره" . #قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى pic.twitter.com/qx9X4OyolX — بو زايد ???? (@uaeez) April 10, 2018

ورأى المغرد أحمد الروقي أن ما يدور الآن جنته قطر على نفسها بسبب سياساتها، وقال مغردًا: “تحويل منطقة سلوى لمركز مهم بالمنطقة الشرقية مشاريع جبارة وخل ينفعهم الحليب # قطر_من_دوله_الي_جزيره”.

وعزز رأيه ذلك بصورة كاريكاتورية تظهر مشاريع الطاقة الشمسية والنووية الضخمة التي تعتزم السعودية تدشينها في منطقة جزيرة سلوى، في حين تظهر قطر معزولة تستقبل الحليب عبر سفينة تركية.

تحويل منطقة سلوى لمركز مهم بالمنطقة الشرقية مشاريع جبارة وخل ينفعهم الحليب #قطر_من_دوله_الي_جزيره pic.twitter.com/LnSSsIpkXX — احمد الروقي (@xroq_511) April 10, 2018

وقال مغرد يدعى محمد: “بعد الانتهاء من مشروع قناة سلوى السعودي هذا ما ستصبِح عليه قطر .. جزيرة صغيرة جداً جداً جداً”.

وكسابقيه كانت الدلالة المصورة حاضرة في تغريدة الناشط الذي نشر صورة تظهر دوراناً صغيرًا في أحد الشوارع كتب عليه قطر.

#قطر_من_دوله_الي_جزيره بعد الانتهاء من مشروع قناة سلوى السعودي

هذا ما ستصبِح عليه قطر .. جزيرة صغيرة جداً جداً جداً pic.twitter.com/owSVsckw0O — Mohammed (@mohammed_bin_a2) April 10, 2018

ونشر المغرد حلمي عوض مرساة من التي تستخدمها السفن لتثبيت نفسها في الموانئ، وعلق عليها قائلاً: “يجماعة الخير بمناسبة القناة حد عنده لي بالصوره علشان نثبت # جزيرة_قطر فيها ممكن تتحرك مع الهواء ومالنقيش حد نقلش عليه”.