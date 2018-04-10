قطر تطلب من إيران إلغاء تأشيرات الدخول بينهما

طلب رئيس منظمة الموانئ القطرية عبدالله الخنجي، من نظيره الإيراني محمد راستاد، إلغاء تأشيرة الدخول “الفيزا” بين البلدين، معتبرًا أن إلغاء هذه التأشيرات سيسهم في تطوير السياحة والتجارة بين البلدين.

وقال الخنجي في حديث لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، نشرته الثلاثاء، إن “قطر تعمل على إقناع إيران برفع تأشيرات الدخول بين مواطني البلدين، أو تسهيل إجراءات عملية إصدار التأشيرات بين الدوحة وطهران”.

وأضاف أن “بلاده ستعمل على حل مشاكل إصدار تأشيرات الدخول إلى إيران مع المسؤولين الإيرانيين”.

وكان وفد قطري يضم كبار مديري وزارة المواصلات والمنظمة القطرية للموانئ برئاسة عبد الله الخنجي، وصل صباح الثلاثاء إلى العاصمة طهران.

وقالت الوكالة الإيرانية إن “الوفد القطري سيبدأ اليوم بزيارة مينائي عبادان والخميني بمحافظة خوزستان، ومينائي بوشهر وبندر عباس جنوب إيران، للإطلاع على قدرات هذه الموانئ والتوقيع على اتفاقية تعاون بحري بين طهران والدوحة”.

وذكر الخنجي خلال مؤتمر صحفي عقده بطهران عقب اجتماعه بنظيره الإيراني محمد راستاد، أن “قطر تريد الاستثمار في الموانئ الإيرانية”، مطالبًا “بضرورة العمل على تسهيل نقل البضائع الإيرانية إلى قطر”.

وأعرب عن “رغبة بلاده بإقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع إيران”.