عبد الله بن زايد يبحث الأوضاع في اليمن مع المبعوث الأممي الجديد

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد، الإثنين، مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن جريفيث، تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة في هذا الصدد.

جاء ذلك، خلال لقائهما بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار جولة إقليمية يجريها المبعوث الأممي لإحياء مشاورات السلام اليمنية، المتعثرة منذ أكثر من عام ونصف العام، حسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأعرب الوزير الإماراتي عن دعم بلاده جهودَ المبعوث الأممي، للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدًا موقف دولة الإمارات “الثابت تجاه دعم اليمن، وشعبه، والتزامها الداعم للشرعية في اليمن، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وصون سيادته ووحدته”.

وتعد الإمارات من أبرز اللاعبين الإقليميين في الملف اليمني، وثاني أكبر دولة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمساندة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

في المقابل، أشار غريفيث إلى “أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل عودة الاستقرار إلى اليمن”، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى المبعوث الأممي قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال الجنوب عن شماله في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووصل المبعوث الأممي أمس الأحد، في زيارة (لم تحدد مدتها) إلى أبوظبي، رابع محطات جولاته الإقليمية الأولى، التي استهلها بزيارة الرياض وقادته إلى صنعاء ومسقط.