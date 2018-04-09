بلومبيرغ: قطر سحبت 20 مليار دولار من أصولها لمواجهة تداعيات المقاطعة

كشفت مصادر مالية مطلعة أن قطر سحبت نحو 20 مليار دولار من أصولها المالية في الخارج لدعم البنوك المحلية ومواجهة تأثيرات المقاطعة من قبل أربع دول عربية.

وقالت المصادر لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية إن “الحكومة القطرية سحبت الأموال من صندوقها السيادي، وهو جهاز قطر للاستثمار، بعد هروب ما يقارب من 30 مليار دولار على شكل ودائع مصرفية غير مقيمة”.

وأضافت الوكالة نقلًا عن وثيقة مالية تلقت نسخة منها: “قام جهاز قطر للاستثمار بإعادة نحو 20 مليار دولار وأودعها في البنوك المحلية لدعم السيولة فيها ومواجهة تأثيرات المقاطعة العربية منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي.”

وتابعت الوكالة أن قطر بصدد اصدار سندات بالدولار الأمريكي مرة أخرى، وأن مسؤولين قطريين سيلتقون مستثمرين غربيين اليوم الإثنين مشيرة إلى قيام وكالات تصنيف منها “اس&بي” و”فيتش” بتخفيض تصنيف قطر الائتماني بعد اندلاع الأزمة بينها وبين الدول الأربع وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

كما كشفت أن عملية ضخ الأموال المسحوبة في الجهاز المصرفي القطري تمت بالتنسيق بين جهاز الاستثمار ووزارة المالية، مضيفة أن الجهاز قام الشهر الماضي ببيع حصته في شركة “فيوليا انفيرونمنت” الفرنسية بقيمة 622 مليون دولار، وتخفيض حصصه في عدد من المؤسسات الأخرى قبل عدة شهور منها بنك “كريديت” السويسري.