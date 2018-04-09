صحيفة: قطر نادمة على إغلاق المكتب الإسرائيلي في الدوحة

نشرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، ما مفاده أن قطر “نادمة” على إغلاق المكتب الإسرائيلي الذي كان مفتوحًا في الدوحة، في سابقة تقارب مع الدولة العبرية صدمت العالم العربي والخليجي حينها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قطري وصفته بالمهم، قوله: “ما كان ينبغي لنا أبدًا أن نغلق المكتب الإسرائيلي”، مضيفًا حول حماس: “هل تريد إسرائيل حقًا أن نتوقف عن إرسال الأموال؟ من هو الآخر الذي سيقدم أموالًا لإعادة الإعمار؟ كل أموالنا تذهب عبر البنك المركزي الإسرائيلي “.

ومنذ خضوعها لمقاطعة من جيرانها، العام الماضي، جعلت قطر إسرائيل محورًا لسياستها وخطابها، ففي إعلامها تتهم الدول المقاطعة بالتطبيع مع إسرائيل، بينما تروج هي للتنسيق مع إسرائيل؛ للتقرب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتباهى السفير القطري محمد العمادي في حديث لوكالة رويترز، قبل شهرين، بأنه زار إسرائيل 20 مرة منذ 2014.

وأوضحت الوكالة حينها، أن الزيارات كانت سرية في السابق لكنها لم تعد على هذا النحو الآن.

ويأتي ما ذكرته صحيفة “ذا هيل”، قبيل لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الثلاثاء، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر لحل أزمة قطر.

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد أعرب، الأسبوع الماضي، عن “قناعته” منذ سنوات، بأن للإسرائيليين “الحق في أن يعيشوا في أرضهم بأمان”.