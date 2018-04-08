شكوى مواطن تكلف الإمارات 11 مليارًا

كلفت شكوى مواطن إماراتي خزينة بلاده 11 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) تقرر إنفاقها كمساعدات اجتماعية لذوي الدخل المحدود الذين تسلطت الأضواء عليهم بعد شكوى المواطن من غلاء المعيشة في اتصال مع إذاعة محلية.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها، عن أن”مجلس الوزراء استمع إلى خطة وزيرة تنمية المجتمع، في الوقت الذي اعتمد فيه 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود للثلاث سنوات المقبلة”.

وأضاف بن راشد على صفحته بتويتر، الأحد، أن “المجلس استضاف علي المزروعي، المواطن الذي اشتكى من ارتفاع الأسعار والغلاء عبر إذاعة عجمان، ووجه بتعيينه باحثًا اجتماعيًا في وزارة تنمية المجتمع”.

استضفنا اليوم المواطن علي المزروعي في مجلس الوزراء. استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع. اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدودللثلاث سنوات القادمة. وجهنا بتعيين المزروعي باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع..تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن .هكذا أرادها زايد pic.twitter.com/YEx22LOTs8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 8, 2018

وختم حاكم دبي تغريدته قائلًا: “تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن، هكذا أرادها زايد”.

وكان المواطن علي المزروعي، اتصل بإذاعة عجمان؛ بهدف إيصال احتياجات المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، لكن المذيع لم يتعامل مع الشكوى باللياقة الكافية فقاطع المزروعي نافيًا صحة كلامه؛ ما دفع بولي عهد إمارة عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى إيقاف المذيع عن العمل؛ لأنه تحدث بـ”أسلوب غير لائق”، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

فيما وجه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير كافة احتياجات المزروعي بشكل فوري، وتلبية جميع متطلبات العيش الكريم له ولأسرته.

وكتب الوزير الإماراتي أنور قرقاش معلقًا على الواقعة: “شعرت بالسعادة والفخر وأنا أشهد حضور المواطن علي المزروعي جلسة مجلس الوزراء في سابقة حسنة وبادرة طيبة، استمع الشيخ محمد بن راشد للمعاناة وعالجها، هي التفاصيل التي تجعل الخطط الكبيرة مهمة، شكرًا أبو راشد على تأكيدك أن المواطن محور العمل الحكومي.”